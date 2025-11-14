У поліції розповіли, що Денис Лозовий загинув під час виконання бойового завдання. У службовий автомобіль, на якому він пересувався, влучив російський ударний дрон. Чоловік зазнав численних поранень, від яких загинув на місці.

Понад 10 років Денис присвятив службі в лавах поліції, зокрема, у полку поліції особливого призначення.

Лейтенант поліції гідно ніс службу, залишаючись вірним Присязі та Батьківщині до останнього подиху. Денису назавжди залишиться 30 років. Без сина залишились батьки,

– кажуть колеги.

Керівництво та особовий склад Головного управління Національної поліції в Харківській області висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого поліцейського.

