На фронті загинув Дмитро Палій

Дмитро Палій загинув під час ворожого мінометного обстрілу.

Він був бійцем батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Житомирській області та старшим сержантом поліції.

У пресслужбі розповіли, що Дмитро Палій народився у селі Левкові Житомирського району. У 2018 році він закінчив Житомирський автомобільно-дорожній коледж. З вересня 2020 року чоловік вже проходив службу в Управлінні поліції охорони на посаді поліцейського взводу охорони об'єктів та публічної безпеки.

У липні 2024 року Дмитро добровільно приєднався до батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в області.

Старший сержант поліції Дмитро Палій гідно ніс службу, залишаючись вірним Присязі до останнього подиху. Без коханого чоловіка залишилася дружина, без рідного сина – батьки,

– додали в поліції.

