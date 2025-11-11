Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на секретаря Рівненської міської ради, виконуючого обов‘язки міського голови Рівненської територіальної громади, Віктора Шакирзяна.

Що відомо про загиблого захисника?

Згідно з оприлюдненою інформацією, Олексій Павлюк загинув 13 липня 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти.

На момент загибелі захиснику було 58 років. І лише нещодавно його тіло ідентифікували й передали рідним для гідного поховання. Прощання з ним відбулося у понеділок, 10 листопада на майдані Незалежності у Рівному.

Його поховали на Алеї Героїв кладовища "Нове" в обласному центрі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олексія Павлюка. Вічна пам'ять!

