Виктора Шакирзяна.

Что известно о погибшем защитнике?

Согласно обнародованной информации, Алексей Павлюк погиб 13 июля 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Долгое время военнослужащий считался пропавшим без вести.

На момент гибели защитнику было 58 лет. И только недавно его тело идентифицировали и передали родным для достойного захоронения. Прощание с ним состоялось в понедельник, 10 ноября на площади Независимости в Ровне.

Его похоронили на Аллее Героев кладбища "Новое" в областном центре.

Вечная память!

