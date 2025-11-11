Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря Ровенского городского совета, исполняющего обязанности городского головы Ровенской территориальной общины, Виктора Шакирзяна.
Что известно о погибшем защитнике?
Согласно обнародованной информации, Алексей Павлюк погиб 13 июля 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Долгое время военнослужащий считался пропавшим без вести.
На момент гибели защитнику было 58 лет. И только недавно его тело идентифицировали и передали родным для достойного захоронения. Прощание с ним состоялось в понедельник, 10 ноября на площади Независимости в Ровне.
Его похоронили на Аллее Героев кладбища "Новое" в областном центре.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Павлюка. Вечная память!
Кого еще потеряла Украина?
Недавно стало известно о гибели блогера и военного Максима Тимощука из Днепропетровской области, это произошло во время выполнения боевых задач. Мужчина более года считался пропавшим без вести.
Также во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Надиевка в Донецкой области погиб старший сержант Роман Сарамага. Мужчина считался пропавшим без вести с апреля до 7 ноября.
Также в сентябре военнослужащий Антон Бондаренко с позывным Бандерас" пропал без вести во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении. На днях тест ДНК подтвердил его гибель.