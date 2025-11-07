Антон Бондаренко с позывным Бандерас" был командиром 1-го отделения 1-го взвода оперативного назначения, исполняющим обязанности главного сержанта 10-й роты 4-го батальона 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Нацгвардии Украины, передает 24 Канал со ссылкой на TF1 Info.
Что известно о павшем Антоне Бондаренко?
Перед тем как вступить в ряды ВСУ Антон работал фиксером. Он был одновременно и гидом, и переводчиком, и спутником журналистов французских редакций TF1 и LCI.
Журналистка TF1 Шарлин Юрель, которая работала с Антоном во время войны, поделилась воспоминаниями о нем в посте в инстаграм. Она отметила, что именно благодаря Антону им удалось задокументировать ужасы войны и лучше понять Украину. По словам Шарлин, парень помог показать миру, насколько много может выдержать человек, защищая свою страну и свободу.
Твоя жизнерадостность будто была щитом перед смертью – пока российский дрон не оборвал все те годы, что тебе еще предстояло прожить. Ты хотел служить в своей армии, потому что не мог больше смотреть, как погибают невинные. Ты был солнцем среди тьмы. Перед войной мы бессильны. Покойся с миром, мой Антон,
– пишет Юрель.
Антон помогал французам снимать войну в Украине / Фото Facebook Бондаренко
На смерть Антона Бондаренко отреагировала Богдана Сахно, директор Всеукраинского учебно-научного центра шевченковедения КНУ имени Тараса Шевченко, где учился павший воин.
Она подчеркнула, что Антон никогда не боялся смерти – его больше пугала мысль прожить жизнь без достоинства. По ее убеждению, он сам олицетворял и достоинство, и саму жизнь.
Во всем действенный, во всем настоящий, в каждом поступке – смелый и искренний. Интеллектуал с сердцем Воина. Юноша с волшебной-волшебной улыбкой,
– так описала Сахно погибшего языковеда.
Бывшая преподавательница Антона Татьяна Качановская вспоминает его как "неугомонного и страстного искателя смыслов".
Что известно о последних потерях Украины на войне
- 2 ноября, на линии соприкосновения погиб военный Константин Гузенко, известный своей работой фотографа в медиапроекте Ukraїner.
- Журналист ТСН сообщил о гибели своего брата-военного – 43-летнего Владимира "Знахаря" Святненко. Защитник был на плацу, куда во время награждения бойцов 1 ноября враг попал баллистикой.
- 21-летний Владислав Торко из Ивано-Франковской области погиб на войне против российских оккупантов. Он служил в спецподразделении ГУР "Kraken". Герой пал 20 октября 2025 года.