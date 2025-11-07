Антон Бондаренко с позывным Бандерас" был командиром 1-го отделения 1-го взвода оперативного назначения, исполняющим обязанности главного сержанта 10-й роты 4-го батальона 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Нацгвардии Украины, передает 24 Канал со ссылкой на TF1 Info.

Что известно о павшем Антоне Бондаренко?

Перед тем как вступить в ряды ВСУ Антон работал фиксером. Он был одновременно и гидом, и переводчиком, и спутником журналистов французских редакций TF1 и LCI.

Журналистка TF1 Шарлин Юрель, которая работала с Антоном во время войны, поделилась воспоминаниями о нем в посте в инстаграм. Она отметила, что именно благодаря Антону им удалось задокументировать ужасы войны и лучше понять Украину. По словам Шарлин, парень помог показать миру, насколько много может выдержать человек, защищая свою страну и свободу.

Твоя жизнерадостность будто была щитом перед смертью – пока российский дрон не оборвал все те годы, что тебе еще предстояло прожить. Ты хотел служить в своей армии, потому что не мог больше смотреть, как погибают невинные. Ты был солнцем среди тьмы. Перед войной мы бессильны. Покойся с миром, мой Антон,

– пишет Юрель.

Антон помогал французам снимать войну в Украине / Фото Facebook Бондаренко

На смерть Антона Бондаренко отреагировала Богдана Сахно, директор Всеукраинского учебно-научного центра шевченковедения КНУ имени Тараса Шевченко, где учился павший воин.

Она подчеркнула, что Антон никогда не боялся смерти – его больше пугала мысль прожить жизнь без достоинства. По ее убеждению, он сам олицетворял и достоинство, и саму жизнь.

Во всем действенный, во всем настоящий, в каждом поступке – смелый и искренний. Интеллектуал с сердцем Воина. Юноша с волшебной-волшебной улыбкой,

– так описала Сахно погибшего языковеда.

Бывшая преподавательница Антона Татьяна Качановская вспоминает его как "неугомонного и страстного искателя смыслов".

