Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Долины Ивана Дырива. Герой был родом из городка в Ивано-Франковской области.

Что известно о погибшем Герое Владиславе Торко?

21-летний житель города Долина Владислав Торк родился 26 апреля 2004 года. Воин служил в спецподразделении ГУР "Kraken". Молодой человек сделал сознательный выбор и стал на защиту Украины. Владислав мужественно и стойко защищал границы родного государства.

В одном из боев против российского агрессора 20 октября 2025 Владислав Торк отдал жизнь за свободу своей Родины.

Война забирает лучших – тех, у кого все еще впереди: мечты, планы, жизни ... Искренние соболезнования родным и близким Владислава. Светлая память Герою, который навеки останется в сердцах долинян,

– написал Иван Дырив.

Редакция 24 Канала чтит подвиг воина Владислава Торка! Вечная слава и память украинскому Герою.

