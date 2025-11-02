Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Долины Ивана Дырива. Герой был родом из городка в Ивано-Франковской области.
Смотрите также "За свою свободу надо бороться": памяти легендарного Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи"
Что известно о погибшем Герое Владиславе Торко?
21-летний житель города Долина Владислав Торк родился 26 апреля 2004 года. Воин служил в спецподразделении ГУР "Kraken". Молодой человек сделал сознательный выбор и стал на защиту Украины. Владислав мужественно и стойко защищал границы родного государства.
В одном из боев против российского агрессора 20 октября 2025 Владислав Торк отдал жизнь за свободу своей Родины.
Война забирает лучших – тех, у кого все еще впереди: мечты, планы, жизни ... Искренние соболезнования родным и близким Владислава. Светлая память Герою, который навеки останется в сердцах долинян,
– написал Иван Дырив.
Редакция 24 Канала чтит подвиг воина Владислава Торка! Вечная слава и память украинскому Герою.
Украина теряет защитников
30 октября в результате обстрела вблизи Николаевки Краматорского района погиб известный в Ивано-Франковске футболист Михаил Кавацюк. Он был главным сержантом, на войну ушел добровольно в феврале 2022 года.
Во время выполнения боевого задания возле Приморского Запорожской области пал Андрей Пацановский из Киевской области. В жизни Герой был опытным электриком, но Украина будет помнить его как мужественного и самоотверженного защитника.