Был ответственным и дружелюбным: на войне пал защитник Андрей Пацановский
time for reading2 мин

Был ответственным и дружелюбным: на войне пал защитник Андрей Пацановский

София Рожик
Основные тезисы
  • Андрей Пацановский погиб 20 октября во время выполнения боевого задания возле Приморского Запорожской области.
  • Он был опытным электриком в мирной жизни.
Болезненная потеря: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Пацановский - 24 Канал
На фронте погиб военный с Киевщины Андрей Пацановский / Коллаж 24 Канала

Украина понесла еще одну болезненную потерю на фронте. Погиб военный с Киевщины Андрей Пацановский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Бучи Анатолия Федорука.

Что известно об Андрее Пацановском?

Андрею Пацановскому было 47 лет. Он погиб 20 октября во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Приморское Запорожской области.

В мирной жизни Андрей был опытным электриком. Он работал на различных объектах, был ответственным и доброжелательным.

У защитника остались братья и сестры.

Простились с павшим воином 30 октября в Буче.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким Андрея Пацановского. Вечная память и слава защитнику Украины.

