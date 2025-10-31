Был ответственным и дружелюбным: на войне пал защитник Андрей Пацановский

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Бучи Анатолия Федорука.

Что известно об Андрее Пацановском?

Андрею Пацановскому было 47 лет. Он погиб 20 октября во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Приморское Запорожской области.

В мирной жизни Андрей был опытным электриком. Он работал на различных объектах, был ответственным и доброжелательным.

У защитника остались братья и сестры.

Простились с павшим воином 30 октября в Буче.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким Андрея Пацановского. Вечная память и слава защитнику Украины.

Потери Украины на войне: последние новости

В результате поражения российским дроном погиб 37-летний защитник Владимир Шевченко, уроженец села Яблоневое Оржицкой общины на Полтавщине.

На фронте погиб защитник Денис Сергеев из Кривого Рога. Он был посмертно награжден орденом "За заслуги перед городом" III степени.

Погиб на войне также Максим Волошин из Белой Церкви. Он был оператором беспилотных летательных аппаратов, погиб в районе населенного пункта Ямполь.



