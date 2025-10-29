Об этом сообщает 24 Канал. Жена Дениса, Лариса Сергеева, поделилась горем в социальных сетях.

Что пишут о защитнике Украины?

В мирной жизни Сергеев работал ведущим инженером на "АрселорМиттал Кривой Рог". В 2023 году он присоединился в ряды ВСУ. Защищал Украину от врагов в должности пулеметчика в составе 17-й Криворожской тяжелой механизированной бригады.

Ты был для меня моим защитником, учителем и лучшим другом,

– говорит Лариса Сергеева.

Посмертно воин награжден орденом "За заслуги перед городом" III степени – за отвагу, силу духа и верность присяге. Простились с Героем 21 октября в Кривом Роге.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дениса Сергеева. Вечная память Герою!

Что известно о потерях Украины?