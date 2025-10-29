Про це повідомляє 24 Канал. Дружина Дениса, Лариса Сергєєва, поділилася горем у соціальних мережах.
Що пишуть про захисника України?
У мирному житті Сергєєв працював провідним інженером на "АрселорМіттал Кривий Ріг". У 2023 році він приєднався до лав ЗСУ. Боронив Україну від ворогів на посаді кулеметника у складі 17-ї Криворізької важкої механізованої бригади.
Ти був для мене моїм захисником, вчителем і найкращим другом,
– каже Лариса Сергєєва.
Посмертно воїн нагороджений орденом "За заслуги перед містом" ІІІ ступеня – за відвагу, силу духу та вірність присязі. Попрощалися з Героєм 21 жовтня у Кривому Розі.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Дениса Сергєєва. Вічна пам'ять Герою!
Що відомо про втрати України?
Військовий із Білої Церкви Київської області Максим Волошин загинув 12 жовтня під час виконання бойового завдання. Він був оператором безпілотних літальних апаратів, загинув у районі населеного пункту Ямпіль.
Також відом, що Василь Цахнів, який служив у прикордонному загоні, загинув 4 жовтня 2024 року.
Почесна зустріч Героя на Алеї Героїв в селищі Богородчани відбулася 24 жовтня.