Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Шептицьку міську раду.

Хто такий Богдан Змий, який загинув?

Це український інженер, який заснував компанію ТОВ "РОВЕР ТЕК" і керував нею. Богдан був одним із творців роботизованої машини для розмінування "Змій".

Богдан Змий зробив вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України під час російсько-української війни. Під його керівництвом була створена інноваційна техніка, що рятувала життя військових саперів та мирних жителів, допомагаючи очищати звільнені території від вибухонебезпечних предметів. Його розробки стали символом української винахідливості, стійкості та прагнення до життя. Світла пам'ять інженеру, патріоту та людині, яка присвятила свій талант служінню Україні,

– написали в міській раді.

Увечері 27 жовтня відбувся парастас у церкві святого Йосафата у місті Шептицький.

Що відомо про розміновувач "Змій"?

Офіційно він називається КНРО "Змій" – комплекс наземного роботизованого очищення. Пристрій створили на запит сапера, коштує він значно дешевше за закордонні аналоги – у 40−80 разів.

Це дрон наземний. Він має ланцюги, які б'ють по землі з певною силою, аби детонувати протипіхотні та протитранспортні міни. Задача була якимось чином розміновувати територію ударним способом, а ми вже далі придумували, аби це все було дуже дешево, екологічно, щоби це було легко ремонтувати, недорого використовувати,

– говорив один із розробників Борис Дрожак.



Такий вигляд має "Змій" – машина для розмінування / Rovertech

Кумедно, та спершу була ідея зробити дешеву газонокосарку, яка б дозволила саперам прибрати траву перед розміновуванням. Але інженери прийшли до того, що можуть "розміновувати аж до танкових мін".

Загалом "Змій" схожий на Sherman Crab – британський танк із "ланцюгами". Він кодифікований за стандартами НАТО, має свій код і допущений до експлуатації у ЗСУ. Його можуть використовувати і фермери.