Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Шептицкий городской совет.

Смотрите также Их жизни забрала Россия: в Киеве попрощались с журналисткой Грамовой и оператором Кармазиным

Кто такой Богдан Змий, который погиб?

Это украинский инженер, который основал компанию ООО "РОВЕР ТЕК" и руководил ею. Богдан был одним из создателей роботизированной машины для разминирования "Змей".

Богдан Змий сделал весомый вклад в укрепление обороноспособности Украины во время российско-украинской войны. Под его руководством была создана инновационная техника, которая спасала жизни военных саперов и мирных жителей, помогая очищать освобожденные территории от взрывоопасных предметов. Его разработки стали символом украинской изобретательности, стойкости и стремления к жизни. Светлая память инженеру, патриоту и человеку, который посвятил свой талант служению Украине,

– написали в городском совете.

Вечером 27 октября состоялся парастас в церкви святого Иосафата в городе Шептицкий.

24 Канал выражает соболезнования всем, кто знал Богдана!

Что известно о разминировщике "Змей"?

Официально он называется КНРО "Змей" – комплекс наземной роботизированной очистки. Устройство создали по запросу сапера, стоит оно значительно дешевле зарубежных аналогов – в 40-80 раз.

Это дрон наземный. У него есть цепи, которые бьют по земле с определенной силой, чтобы детонировать противопехотные и противотранспортные мины. Задача была каким-то образом разминировать территорию ударным способом, а мы уже дальше придумывали, чтобы это все было очень дешево, экологично, чтобы это было легко ремонтировать, недорого использовать,

– говорил один из разработчиков Борис Дрожак.



Так выглядит "Змей" – машина для разминирования / Rovertech

Забавно, но вначале была идея сделать дешевую газонокосилку, которая бы позволила саперам убрать траву перед разминированием. Но инженеры пришли к тому, что могут "разминировать вплоть до танковых мин".

В целом "Змей" похож на Sherman Crab – британский танк с "цепями". Он кодифицирован по стандартам НАТО, имеет свой код и допущен к эксплуатации в ВСУ. Его могут использовать и фермеры.