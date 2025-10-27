Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

Что известно о прощании?

В понедельник, 27 октября, в Свято-Михайловском соборе Киева состоялась церемония прощания с журналисткой Еленой Грамовой и оператором Евгением Кармазиным, которые погибли в Краматорске в результате атаки российского дрона "Ланцет".

Оба медийщиков родом из Донецкой области. С первых дней полномасштабного вторжения они работали в самых горячих точках родной области. Провести их в последний путь пришли близкие, друзья, коллеги и неравнодушные украинцы.



Прощание с медийщиками / Фото OBOZ.UA



Прощание с журналисткой Аленой Грамовой и оператором Евгением Кармазиным / Фото OBOZ.UA



Прощание с медийщиками в Свято-Михайловском соборе / Фото OBOZ.UA

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая и вечная память!

Что известно о гибели медийщиков?