Кроме того, в больницу с ранениями доставили специального корреспондента Александра Колычева. О трагедии сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает 24 Канал.
Что известно о погибших журналистах?
43-летняя журналистка Алена Губанова и 33-летний оператор Евгений Кармазин работали в самых горячих точках Донецкой области.
Они освещали ситуацию в области с первых дней полномасштабного вторжения, рассказывали правду о вражеских преступлениях, эвакуацию гражданского населения, истории защитников.
Трудно поверить, что это могло произойти именно с ними... Это тяжелая потеря для области и всех нас. Светлые, отзывчивые, справедливые и честные,
– написал начальник ОВА.
По данным телеканала Freedom, во время удара противника журналисты находились в автомобиле на заправочной станции.
Авто после удара БпЛА "Ланцет" / Фото Донецкой ОГА
К слову, Алена Губанова родилась в городе Енакиево Донецкой области, по образованию – финансист. С 2021 года работала военным корреспондентом каналов украинского государственного вещания. В июне 2023 года ее наградили орденом княгини Ольги III степени.
Евгений Кармазин родился в Краматорске Донецкой области. С 2022 года работал оператором каналов украинского госвещания.
Вещи журналистов в изуродованном авто / Фото Донецкой ОГА
Журналисты и война в Украине: последние новости
- Сейчас во вражеском плену находится украинская журналистка Анастасия Глуховская, которую похитили из Мелитополя сотрудники ФСБ. Суд до сих пор не вынес ей ни одного "обвинения", но женщину, вероятно, пытают в неволе.
- 26 сентября при исполнении служебных обязанностей погиб журналист Богдан Будай родом из Кривого Рога. Он стал 113-м медийщиком, который отдал жизнь, защищая Украину от оккупантов.
- 3 октября из-за удара российского дрона в Дружковке Донецкой области погиб французский фотожурналист Антони Лалликан. Вместе с ним работал фотограф-фрилансер Григорий Иванченко, который получил ранения.