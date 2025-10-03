Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 4 отдельную тяжелую механизированную бригаду.

Как погиб французский журналист-фотограф?

Как рассказали военные, россияне нанесли прицельный удар FPV-дроном рано утром в пятницу, 3 октября. Вместе с Антони Лалликаном на месте работал журналист и фотограф издания Kyiv Independent Григорий Иванченко. Он получил ранения, сейчас его состояние стабильное.

Бойцы 4 бригады отметили, что оба журналиста были в средствах индивидуальной защиты, а на их бронежилетах была надпись "PRESS".

Враг в очередной раз цинично нарушил нормы Международного гуманитарного права. Этот факт еще раз подтверждает коварство и жестокость вражеской армии,

– отметили защитники. Француз Антони Лалликан документировал войну в Украине / фото НСЖУ На гибель журналиста уже отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что с глубокой печалью узнал о его гибели от удара российских дронов. "Я выражаю искренние соболезнования его семье, близким и всем его коллегам, которые, рискуя своей жизнью, информируют нас и свидетельствуют о реальности войны", – написал он. Слова соболезнования выразил и глава МИД Украины Андрей Сибига. Он отметил, что россияне ударили по нему с БПЛА, несмотря на четкую визуальную маркировку "PRESS" на его жилете. "Россия продолжает намеренно преследовать журналистов, что является ужасным преступлением и нарушением международного гуманитарного права. Мы приложим все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности", – написал Сибига. Что известно об Антони Лалликане?

Впервые документировать агрессию России в Украине Лалликан приехал в марте 2022 года, отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко. С тех пор он неоднократно возвращался сюда, начав долговременный проект о жизни жителей Донецкой области.

В своей работе он сочетал жесткую документалистику новостной фотографии с тихими, интимными моментами повседневной жизни. От портрета украинского боксера, в глазах которого читается боль потери близких, до солдата, который ведет огонь из миномета, до длинной колонны гражданских, переходящих под снегом разрушенный мост – его фотографии строили мост между зрителем и реальностью войны,

– указал Томиленко.

Фоторепортер имел военную аккредитацию от агентства Hans Lucas, которое сотрудничает с известными французскими медиа.

Пример работы Антони Лалликана / фото НСЖУ

Антони Лалликан стал уже третьим французским журналистом, убитым Россией во время полномасштабной войны в Украине.

Иностранцы, которые погибли на войне в Украине