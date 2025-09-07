Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Сколько американцев воюет в Украине?
Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне представил выставку, посвященную иностранным бойцам, воевавшим за Украину.
По словам куратора Юрия Горпинича, в украинской армии служили "несколько тысяч" американцев.
Независимые оценки количества американцев, которые стали добровольцами с 2022 года, сильно варьировались, от более 1000 до нескольких тысяч,
– указывает издание.
По подсчетам музея, по меньшей мере 92 американца погибли в боях в Украине.
Несмотря на это, правительство США, решительно настроенное избежать любых намеков на прямое столкновение между российскими и американскими военными, почти не оказывает помощи добровольцам.
Этим занимаются неправительственные структуры, такие как организация R.T. Weatherman Foundation. Она помогает американцам, раненым во время защиты Украины, возвращает тела погибших солдат в Соединенные Штаты и отслеживает дела пропавших без вести.
К слову, в январе CNN писало, что в Украине за время полномасштабной войны пропали без вести более 20 американских добровольцев.
Добровольцы на войне в Украине: что известно?
На войне против России погиб доброволец Лука Чекка из Италии. С прошлого года он считался пропавшим без вести. Лишь недавно появилось известие о гибели защитника.
В конце лета на Киевщине попрощались с азербайджанцем Афганом Оруджевым, который погиб в боях на Сумщине. Мужчина воевал в составе 103-й отдельной бригады территориальной обороны имени митрополита Шептицкого.
Кроме того, летом в Сумской области погиб 33-летний Бен Лео Берджесс из Великобритании. Он служил в 78-м десантно-штурмовом полку оператором дронов.