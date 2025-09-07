Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Сколько американцев воюет в Украине?

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне представил выставку, посвященную иностранным бойцам, воевавшим за Украину.

По словам куратора Юрия Горпинича, в украинской армии служили "несколько тысяч" американцев.

Независимые оценки количества американцев, которые стали добровольцами с 2022 года, сильно варьировались, от более 1000 до нескольких тысяч,

– указывает издание.

По подсчетам музея, по меньшей мере 92 американца погибли в боях в Украине.

Несмотря на это, правительство США, решительно настроенное избежать любых намеков на прямое столкновение между российскими и американскими военными, почти не оказывает помощи добровольцам.

Этим занимаются неправительственные структуры, такие как организация R.T. Weatherman Foundation. Она помогает американцам, раненым во время защиты Украины, возвращает тела погибших солдат в Соединенные Штаты и отслеживает дела пропавших без вести.

К слову, в январе CNN писало, что в Украине за время полномасштабной войны пропали без вести более 20 американских добровольцев.

Добровольцы на войне в Украине: что известно?