Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 4 окрему важку механізовану бригаду.

Як загинув французький журналіст-фотограф?

Як розповіли військові, росіяни завдали прицільного удару FPV-дроном рано вранці у п'ятницю, 3 жовтня. Разом з Антоні Лалліканом на місці працював журналіст та фотограф видання Kyiv Independent Григорій Іванченко. Він отримав поранення, наразі його стан стабільний.

Бійці 4 бригади наголосили, що обидва журналісти були у засобах індивідуального захисту, а на їх бронежилетах був напис "PRESS".

Ворог вчергове цинічно порушив норми Міжнародного гуманітарного права. Цей факт ще раз підтверджує підступність та жорстокість ворожої армії,

– наголосили оборонці. Француз Антоні Лаллікан документував війну в Україні / фото НСЖУ На загибель журналіста вже відреагував президент Франції Еммануель Макрон. Він зазначив, що з глибоким сумом дізнався про його загибель від удару російських дронів. "Я висловлюю щирі співчуття його родині, близьким та усім його колегам, які, ризикуючи своїм життям, інформують нас і свідчать про реальність війни", – написав він. Слова співчуття висловив і голова МЗС України Андрій Сибіга. Він наголосив, що росіяни вдарили по ньому з БпЛА, попри чітке візуальне маркування "PRESS" на його жилеті. "Росія продовжує навмисно переслідувати журналістів, що є жахливим злочином та порушенням міжнародного гуманітарного права. Ми докладемо всіх зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності", – написав Сибіга. Що відомо про Антоні Лаллікана?

Вперше документувати агресію Росії в Україні Лаллікан приїхав у березні 2022 року, зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко. З того часу він неодноразово повертався сюди, розпочавши довготривалий проєкт про життя мешканців Донеччини.

У своїй роботі він поєднував жорстку документалістику новинної фотографії з тихими, інтимними моментами повсякденного життя. Від портрета українського боксера, в очах якого читається біль втрати близьких, до солдата, який веде вогонь з міномета, до довгої колони цивільних, що переходять під снігом зруйнований міст – його фотографії будували міст між глядачем і реальністю війни,

– вказав Томіленко.

Фоторепортер мав військову акредитацію від агентства Hans Lucas, яке співпрацює з відомими французькими медіа.

Приклад роботи Антоні Лаллікана / фото НСЖУ

Антоні Лаллікан став уже третім французьким журналістом, вбитим Росією під час повномасштабної війни в Україні.

Іноземці, які загинули на війні в Україні