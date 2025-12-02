Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время своего выступления в парламенте Ирландии, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
На чем акцентировал Зеленский во время своего выступления?
Президент Украины 2 декабря 2025 года впервые посетил Ирландию со времен установления дипломатических отношений между странами. Зеленский начал свое выступление с благодарности Ирландии за постоянную непоколебимую поддержку и помощь украинским беженцам. Президент подчеркнул, что судьбы украинского и ирландского народов имеют важное сходство: "Они одни из немногих в Европе, которые веками боролись за право оставаться собой".
Зеленский подчеркнул, что без справедливого мира ненависть не исчезнет и будет продолжать провоцировать новые проявления насилия.
История уже видела подобное, и на этот раз все должно быть по-другому. Нам нужен настоящий мир. Помогите нам его достичь и никогда не теряйте веру в Украину,
– добавил он.
По информации издания, ирландские депутаты отреагировали на речь Зеленского бурными аплодисментами. В то же время президент Украины призвал парламентариев напоминать миру о преступном и жестоком характере российского вторжения. Он отметил, что Россия стремится относиться к Украине как к собственности, а к украинцам "как к скоту, который принадлежит ей". Поэтому Европа не может отказываться от своих ценностей в противостоянии диктатуре – она должна их отстаивать, и Украина делает именно это сегодня от имени Европы.
Зеленский призвал давить на страну-агрессора и требовать ответственности за все совершенные преступления. В то же время он отметил единство, которое сформировалось после 2022 года. По словам президента, Украина полностью включена в процесс мирных переговоров и сейчас "ближе к миру, чем когда-либо прежде".
"Есть реальный, очень реальный шанс, но мы должны им воспользоваться", – говорит Зеленский.
Он убежден, что "никто не может разрушить мир самостоятельно – даже Россия", подчеркивая сильную поддержку Украины.
Какие темы в мирном соглашении являются самыми трудными для согласования с Россией?
Зеленский отметил три самые чувствительные темы в мирных переговорах. Одним из важнейших и самых противоречивых является вопрос украинских территорий. Россия вряд ли отступит от своих требований по Донбассу, а Украина не собирается его отдавать.
Не менее важна тема замороженных российских активов в Евросоюзе. Зеленский отметил, что он может только делиться собственными взглядами по этому вопросу, однако не решать что-то. Принять его могут только лидеры стран ЕС коллективным решением.
Третьим вызовом этого мирного соглашения являются гарантии безопасности для Украины от США, ЕС и других партнеров.