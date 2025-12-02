Об этом сообщает 24 канал.

Какие самые сложные вызовы мирного плана?

По словам Зеленского, первоочередным и наиболее чувствительным является вопрос украинских территорий. Также, не менее важным, является тема замороженных в ЕС российских активов. Этот вопрос относится к сфере коллективных решений европейских стран, поэтому принимать их от имени ЕС Украина не может.

Я могу только иметь партнерство и делиться собственным взглядом. Лидеры других государств могут поддержать меня, однако окончательные решения по финансовым ресурсам остаются за ними,

- объяснил Зеленский.

Третьим ключевым сложным направлением обсуждений являются гарантии безопасности для Украины от США, ЕС и других партнеров. Президент отметил, что над этим вопросом активно работает коалиция желающих.

Зеленский подчеркнул, что эти три темы являются наиболее чувствительными и стратегически важными. Также он выразил уверенность, что команды продолжат совместную работу для достижения результатов.