Окрім того, до лікарні з пораненнями доставили спеціального кореспондента Олександра Количева. Про трагедію повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає 24 Канал.

Дивіться також Перед смертю знищив 4 російські літаки: історія пілота В'ячеслава Єрка, якого розстріляли в повітрі

Що відомо про загиблих журналістів?

43-річна журналістка Олена Губанова та 33-річний оператор Євген Кармазін працювали у найгарячіших точках Донеччини.

Вони висвітлювали ситуацію в області з перших днів повномасштабного вторгнення, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії захисників.

Важко повірити, що це могло статись саме з ними... Це важка втрата для області та всіх нас. Світлі, чуйні, справедливі та чесні,

– написав начальник ОВА.

За даними телеканалу Freedom, під час удару противника журналісти перебували в автомобілі на заправній станції.



Авто після удару БпЛА "Ланцет" / Фото Донецької ОВА

До слова, Олена Губанова народилася в місті Єнакієве Донецької області, за освітою – фінансист. З 2021 року працювала воєнним кореспондентом каналів українського державного мовлення. У червні 2023 року її нагородили орденом княгині Ольги III ступеня.

Євген Кармазін народився в Краматорську Донецької області. З 2022 року працював оператором каналів українського держмовлення.



Речі журналістів у понівеченому авто / Фото Донецької ОВА

