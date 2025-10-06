Трагічну звістку повідомило видання "Вежа" із посиланням на близьких полеглого героя, передає 24 Канал.

Що відомо про загиблого на війні Богдана Будая?

Богдан Будай родом із Кривого Рогу. Однак тривалий час він жив і працював у Вінниці. Зокрема, був журналістом вінницького видання "Вежа". Колеги згадують його як відповідального, наполегливого й доброзичливого професіонала, який завжди сумлінно ставився до своєї справи.

У вересні 2023 року тоді 27-річний журналіст мобілізувався. Він розповідав колегам, що сам пішов до ТЦК, аби нагадати про себе.

Богдан не мав військової освіти, тому спершу він опинився у 154-тій окремій механізованій бригаді у званні солдата. Під час навчання його перевели до з батальйонів 144-ї бригади. Якийсь час він виконував завдання у складі батальйону на сході, а пізніше служив на посаді пресофіцера. У 2024 році Богдана відправили на навчання на офіцера. Останнім часом Будай був офіцером групи цивільно-військового співробітництва та носив звання лейтенанта.

Його кохана Юлія згадує, що Богдан був надзвичайною людиною з широким світоглядом, численними талантами й тонким відчуттям життя. Він вирізнявся розумом, займався літературними перекладами, цікавився історією, грав на гітарі та мав безліч захоплень.

Побратими й посестри Богдана також згадують його як людину, яка ніколи не залишала інших наодинці з проблемами – підтримував словом, жартом чи просто своєю присутністю. Для своїх побратимів Богдан став не просто соратником, а справжнім братом і другом.

Прощання з лейтенантом Богданом Будаєм відбулося 4 жовтня у Кривому Розі. Він став 113-м медійником, який віддав життя, захищаючи Україну від російської агресії.

Хто ще з журналістів загинув на війні з Росією?