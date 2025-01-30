Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення. Про час та місце прощання стане відомо згодом.

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Що відомо про загиблого?

Богдана згадують як талановитого журналіста, автора десятків сюжетів про життя Чернігова під час війни, роботу волонтерів, військових, відновлення міста після облоги.

З перших днів повномасштабного вторгнення він залишився працювати під обстрілами, а згодом – добровільно пішов служити в ЗСУ. Покійний продовжував захищати рідну землю навіть після тяжкого поранення.

За особисту мужність і відданість справі Богдана відзначили грамотою Національної ради до Дня військового журналіста.

Його подвиг назавжди увійде в історію нашої Держави. Вічна пам'ять і низький уклін Герою!

– йдеться в повідомленні.