Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. О времени и месте прощания станет известно позже.

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Что известно о погибшем?

Богдана вспоминают как талантливого журналиста, автора десятков сюжетов о жизни Чернигова во время войны, работе волонтеров, военных, восстановлении города после осады.

С первых дней полномасштабного вторжения он остался работать под обстрелами, а позже – добровольно пошел служить в ВСУ. Покойный продолжал защищать родную землю даже после тяжелого ранения.

За личное мужество и преданность делу Богдана отметили грамотой Национального совета ко Дню военного журналиста.

Его подвиг навсегда войдет в историю нашего государства. Вечная память и низкий поклон Герою!

– говорится в сообщении.