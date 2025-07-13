Летчик истребителя Су-27 Денис Кирилюк с позывным GROUCH до последнего вздоха защищал украинское небо. Во время вылета его самолет поразила ПВО врага. Денис ценой собственной жизни спас мирных жителей, на дома которых мог упасть истребитель.

У воина осталась жена и двое детей – дочь Анастасия и сын Тимур, которому было всего 18 дней, когда погиб папа. Алена Кирилюк, жена Дениса, в рамках проекта "Жизнь после потери" поделилась с 24 Каналом историей своего мужа и рассказала, как борьба за память любимого помогает ей жить дальше.

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"Его глаза запали мне в сердце": о знакомстве с Денисом

Денис Кирилюк родом из маленького села в Винницкой области. Еще будучи мальчишкой, ему казалось просто нереальным стать пилотом истребителя. Для него это было больше чем мечта. После 9 класса Денис поехал учиться в военный лицей, где его окружали очень мотивированные ребята. Тогда он и решил попробовать поступить на летчика. В то время на 1 место в вузе претендовало 10 – 11 человек, но он прошел отбор.

"Его счастью не было предела. Он начал учиться, потом строить карьеру. Денис воплотил в реальность свою необъятную мечту", – рассказала Алена.



Денис после первого самостоятельного вылета на Су-27 / Фото предоставлено 24 Каналу

Благодаря своей мечте стать летчиком Денис познакомился со своей будущей женой. В 2011 году, после университета, он приехал в Миргород на стажировку в воинскую часть. Вечером друг решил показать ему город. И так в первый день в Миргороде Денис случайно познакомился с Аленой через общего друга.

Денис мне тогда так запомнился. У него было спортивное телосложение, такое красивое произношение, и его голубые глаза... Они запали мне просто в сердце,

– вспомнила Алена.

Позже Денис нашел Алену в соцсетях, они начали общаться. Случайно встречались на улице, потому что жили в одном районе. Так завязались их отношения, и через год – в 2012 году – они поженились.

В гражданской жизни Денис обожал рыбалку. Как только появлялась свободная минутка между службой, командировками и временем с семьей – он пытался вырваться на рыбалку. Иногда брал с собой дочь. Он гордился своими уловами – это были его "трофеи".

"Помню, когда мы с ним только познакомились, прогуливались и пошли на реку. Это было летом у нас здесь, в Миргороде. Тогда он руками поймал рыбу. Для меня это был такой шок! Мне казалось, что это что-то сверхчеловеческое, а он даже и так мог", – вспомнила Алена.



Денис обожал рыбалку / Фото предоставлено 24 Каналу

Денису удавалось ловить рыбу даже тогда, когда был в АТО в 2016 году. Просто подручными средствами, и тогда они с собратьями имели такие "деликатесы" на ужин, пойманные собственноручно.

Не попрощался и поехал на последнее задание

За время военной службы Денис выполнил более 80 боевых вылетов, 70 из них – во время полномасштабного вторжения. Он уничтожал наземную технику врага, работал по их ЗРК. По словам жены, он поразил много российской техники и был одним из лучших в этом.

В начале большой войны Денис вывел самолет Су-27 из-под авиационных и ракетных ударов на месте постоянной дислокации, что дало возможность и дальше работать на нем. Также он оборонял воздушное пространство Украины и участвовал в освобождении острова Змеиный летом 2022 года.

Помню, тогда он пришел домой и сказал, что сегодня видел море. И сказал как будто во второй раз родился, потому что по ним тоже работали и пускали ракеты,

– рассказала Алена.

За время большой войны у супругов появился ритуал: когда Денис ехал на службу, в любое время суток или времени года, Алена провожала его к машине. А Денис, поворачивая за дом, всегда сигналил жене и ехал на службу.

"А в тот день, когда Денчик в последний раз поехал на службу, на дежурство, он не посигналил. Не попрощался и уехал. Уже на утро я узнала, что его самолет сбили и продолжаются спасательно-поисковые работы", – вспомнила Алена.



Алена и Денис вместе / Фото предоставлено 24 Каналу

"У нас накануне родился сын. Он спал, маленький еще – 18 дней было. Денис поцеловал малыша, я обняла его и сказала, чтобы берег себя. Он быстренько перекусил и побежал на работу. Таким был наш последний разговор", – поделилась Алена.

На месте падения самолета теперь озеро

27 марта 2023 года Денис выполнял задание на Севере страны, когда его самолет поразили средства ПВО оккупантов. Истребитель начал стремительно терять высоту. Понимая последствия падения самолета Су-27 на населенный пункт, где живут десятки тысяч гражданских жителей, Денис мужественно отвел самолет подальше от домов людей в поле возле села Товкачевка, на Черниговщине. Ценой собственной жизни Денис спас жизни многих украинцев.

На месте падения самолета образовалось озеро, которое прозвали "Денисово озеро". Местные жители высадили там цветы, посеяли газон, установили флагшток и запустили рыбу.



Алена с детьми на озере, образовавшемся на месте падения самолета Дениса / Фото предоставлено 24 Каналу

Старшая дочь, Ангелина, которой тогда было 10 лет, на тот момент жила за границей с родителями Алены. О гибели папы девочка узнала из новостей, потому что в СМИ было много информации о гибели летчика Дениса Кирилюка.

"Ребенок был в шоковом состоянии. Она убежала от моих родителей, мы искали ее, нашли и позже уже я забрала ее сюда. Через две недели родители смогли ее привезти и мы немного наладили ее психическое и физическое состояние", – рассказала Алена.

Единственное, что дает стимул жить, – борьба за память мужа

В тот момент жизнь Алены, которая, несмотря на страшную войну, что продолжалась, пыталась находить позитив, радовалась новорожденному сыночку, рухнула. Поддержать ее приехали из другого города тетя и двоюродная сестра. Именно они стали поддержкой в то время.

Я не была готова к такому. Хотя, конечно, понимала, что у них сложная важная служба и действительно каждый день может быть последним. Но хотелось, чтобы он был среди живых. Была боль, отчаяние, вообще ничего не хотелось – ни делать, ни жить. Ничего. Просто ничего...

– поделилась Алена.

Пять месяцев после гибели Дениса прошли в ожидании. Похоронить мужа Алена сразу не могла, ведь тела как такового не было. Поэтому это были месяцы экспертиз ДНК, расследования и бюрократии. Далее Алена ждала пока Денису предоставят звание Героя Украины, что тоже оказалось очень долгим процессом. В какой-то момент ей опускались руки, пока 20 января 2025 Денису все-таки присвоили звание Героя Украины.

Именно эта борьба за чествование памяти мужа держала Алену и держит до сих пор. Постоянное ощущение долга перед Денисом, чтобы его имя не забыли, дают ей сейчас стимул двигаться и жить в целом.

Быть летчиком-истребителем – сверхтяжелый труд, и не каждому человеку подвластно небо. И Денис Кирилюк был тем человеком, который его покорил. Его подвиги вдохновляли товарищей и коллег. И Алена хочет, чтобы украинцы помнили, что был такой летчик – Денис Кирилюк, который до последнего защищал украинское небо и навсегда остался там.