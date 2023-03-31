Защитник украинского неба служил в 831 бригаде тактической авиации и был пилотом истребительной авиации Воздушных Сил ВСУ. Денис имел звание майора, был одновременно штурманом авиационной эскадрильи и заместителем ее командира.

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Что известно об асе

За свою деятельность Денис совершил более 80 боевых вылетов, из них 70 – во время полномасштабного вторжения.

2 августа 2022 года Владимир Зеленский своим указом наградил пилота орденом "За мужество" ІІІ степени. Кирилюк носил шеврон Wild Weasel (Дикие ласки) американских асов подразделения ВВС США, в котором самые опытные пилоты борются с наземными зенитно-ракетными комплексами врага.

На защите неба Денис стоял еще до начала полномасштабной войны. За героические поступки и образцовое исполнение воинской обязанности он был награжден отличием президента Украины "За участие в АТО" и огнестрельным оружием от Министерства обороны Украины.

У Героя остались дети и жена

В бригаде пилота сообщили, что Герой погиб во время выполнения боевого задания.

На войне погиб пилот Денис Кирилюк / Фото Валентин Панчук

Вместе с семьей жил на Миргородщине (Полтавская область). Денис был женат, воспитывал дочь, а за 19 дней до гибели у пилота родился сын.

С его лица невозможно было стереть улыбку. А сегодня одинокими остались жена Дениса с маленькой дочкой и новорожденным сыном,

– пишет знакомый пилота Валентин Панчук.

Он добавил, что Кирилюк увлекался самолетами с самого детства, обожал рыбалку и постоянно кичился своими уловами родным и близким.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким Дениса Кирилюка. Вечная память Герою!

Помочь семье погибшего Героя можно по реквизитам: