Оборонець українського неба служив у 831-й бригаді тактичної авіації й був пілотом винищувальної авіації Повітряних Сил ЗСУ. Денис мав звання майора, був водночас штурманом авіаційної ескадрильї та заступником її командира.
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Що відомо про аса
За свою діяльність Денис здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 – під час повномасштабного вторгнення.
2 серпня 2022 року Володимир Зеленський своїм указом нагородив пілота орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Кирилюк носив шеврон Wild Weasel (Дикі ласки) американських асів підрозділу ВПС США, в якому найдосвідченіші пілоти борються з наземними зенітно-ракетними комплексами ворога.
На захисті неба Денис стояв ще до початку повномасштабної війни. За героїчні вчинки та зразкове виконання військового обов'язку він був нагороджений відзнакою президента України "За участь в АТО" та вогнепальною зброєю від Міністерства оборони України.
У Героя залишились діти та дружина
У бригаді пілота повідомили, що Герой загинув під час виконання бойового завдання.
На війні загинув пілот Денис Кирилюк / Фото Валентин Панчук
Разом з родиною жив на Миргородщині (Полтавська область). Денис одружений, виховував доньку, а за 19 днів до загибелі у пілота народився син.
З його обличчя неможливо було стерти посмішку. А сьогодні самотніми залишилися дружина Дениса з маленькою донечкою та новонародженим сином,
– пише знайомий пілота Валентин Панчук.
Він додав, що Кирилюк захоплювався літаками з самого дитинства, обожнював рибалку та постійно хизувався своїми уловами рідним та близьким.
Допомогти родині загиблого Героя можна за реквізитами:
- 4966 8040 1009 1204 – дружина Альона;
- 5375 4112 0520 3164 – побратим Олексій.