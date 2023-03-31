Оборонець українського неба служив у 831-й бригаді тактичної авіації й був пілотом винищувальної авіації Повітряних Сил ЗСУ. Денис мав звання майора, був водночас штурманом авіаційної ескадрильї та заступником її командира.

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Що відомо про аса

За свою діяльність Денис здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 – під час повномасштабного вторгнення.

2 серпня 2022 року Володимир Зеленський своїм указом нагородив пілота орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Кирилюк носив шеврон Wild Weasel (Дикі ласки) американських асів підрозділу ВПС США, в якому найдосвідченіші пілоти борються з наземними зенітно-ракетними комплексами ворога.

На захисті неба Денис стояв ще до початку повномасштабної війни. За героїчні вчинки та зразкове виконання військового обов'язку він був нагороджений відзнакою президента України "За участь в АТО" та вогнепальною зброєю від Міністерства оборони України.

У Героя залишились діти та дружина

У бригаді пілота повідомили, що Герой загинув під час виконання бойового завдання.

На війні загинув пілот Денис Кирилюк / Фото Валентин Панчук

Разом з родиною жив на Миргородщині (Полтавська область). Денис одружений, виховував доньку, а за 19 днів до загибелі у пілота народився син.

З його обличчя неможливо було стерти посмішку. А сьогодні самотніми залишилися дружина Дениса з маленькою донечкою та новонародженим сином,

– пише знайомий пілота Валентин Панчук.

Він додав, що Кирилюк захоплювався літаками з самого дитинства, обожнював рибалку та постійно хизувався своїми уловами рідним та близьким.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким Дениса Кирилюка. Вічна пам'ять Герою!

Допомогти родині загиблого Героя можна за реквізитами: