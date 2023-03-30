Відомо, що в останню путь ветерана проведуть у Львові, де і відбудеться траурна церемонія.

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Військовий та музикант, ветеран АТО буде упокоєний на Сихівському цвинтарі у четвер, 30 березня. Чин похорону відбудеться о 14:00 у Гарнізонному Храмі на вулиці Театральній, 11.

Сам Рожко пройшов 4 війни. Весь цей час з ним була пісня. Його "Не сумуй", "Байдужість" та інші чула уся Україна, адже з незліченними концертами він виконував їх перед військовими та цивільними.

Що відомо про Олександра Рожка

Так, перед тим, як відправитися захищати батьківщину після початку російсько-української війни у 2014 році, Рожко мав за плечима великий бойовий досвід, який отримав у:

Афганістані,

Дагестані,

колишній Югославії,

на території підконтрольного Росії молдавського регіону Придністров'я.

Творчий шлях

Як виконавець Олександр брав участь у численних концертах, прославився своїми воєнними піснями. Також Рожко взяв участь у проекті "Пісні війни", записавши композицію "Не сумуй" у дуеті з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополем. Пісня, що вийшла восени 2017-го, здобула широку популярність.

Не тікай зі своєї землі! Захищай свій дім, якщо хочеш в ньому жити! Тікаючи, ти віддаєш землю ворогу, даєш змогу паплюжити твою честь, честь твого народу,

– казав Олександр.

Олександр Рожко та Тарас Тополя, пісня "Не сумуй": дивіться відео

У Львівському будинку офіцерів зазначили, що заповіт Рожка – його пісні, які "красномовно промовляють до наших сердець, не залишаючи нікого байдужим".

Днями стало відомо про смерть українського клавішника й музиканта Павла Дремлюженка. Композитор останній рік боровся з важким захворюванням. 29 березня помер музикант і композитор Павло Дремлюженко – про це повідомили рідні артиста від його імені. Тривалий час Павло боровся з хворобою у Польщі.

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