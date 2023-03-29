Смерть Героя підтвердили лише зараз. Як стало відомо, Євген Гулевич загинув поблизу Бахмута.

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Що відомо про загиблого Героя

Як повідомив Юрій Хвостов, днями інформація про загибель Гулевича підтвердилась.

Досі зберігалася крихітна, але чіпка надія, що страшна новина "зник безвісти при виконанні бойового завдання", яка надійшла нам на самому початку цього року, не остаточна,

– написав він.

Відомо, що Євген Гулевич добровільно пішов на фронт захищати Україну. Під час свого останнього приїзду він дав декілька інтерв'ю і встиг побачитися з рідними.

Коли та де поховають захисника – повідомлять згодом.

Євген Гулевич добровільно пішов на фронт / фото з фейсбуку Євгена Гулевича

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким Євгена Гулевича. Вічна пам'ять Герою!

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