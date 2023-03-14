Про втрату повідомив голова Давидівської територіальної громади Володимир Керницький.

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"Тільки нещодавно мати Ігоря розповідала, як пишається своїм сином і як переживає за нього. А сьогодні маємо сумну звістку про його смерть…", – написав він.

За його словами, захищаючи Україну від російських загабрників, Ігор Ілечко отримав не сумісне із життям поранення у боях за Бахмут.

24 Канал висловлює співчуття рідним та знайомим Олександра! Вічна пам'ять герою.

Зауважимо, що росіяни не полишають спроб захопити Бахмут. Президент Володимир Зеленський у зверненні 13 березня наголосив, що на Сході "дуже жорстко та дуже болісно"

Болісні втрати