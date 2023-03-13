Про це повідомила речниця бригади Ірина Рибакова. Вона розповіла, що з початком великої війни Олександр вирішив перейти у піхоту і брати безпосередню участь у боях.

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Пішов на війну у 2014

Олександр Басалига народився у Дніпрі. З початку війни, у 2014 році пішов служити до лав ЗСУ добровольцем. Після навчання потрапив до першої окремої танкової бригади, у складі якої його направили до Бахмута.

Він виходив з Дебальцевського оточення у 2015 році. Мав орден "За мужність".

Тоді, після успішного забезпечення бойових дій біля Волновахи, хлопцеві доручили командувати танковим екіпажем. Басалига мав ще кілька ротацій на Донбас.

Отримав офіцерське звання в Харківському інституті танкових військ.

Олександр Басалига загинув під час оборони Бахмута / Фото Ірина Рибакова

"Від танкіста до командира роти"

За 8 років війни військовослужбовець пройшов шлях від танкіста до командира роти.

В грудні 2022 року, був нагороджений медаллю "Захиснику Вітчизни".

Сан Санич загинув у Бахмуті. І я гадаю, що він у раю, бо, як-то кажуть, у пеклі він вже побував,

– написала речниця бригади.



Вічна пам'ять герою / Фото Ірина Рибакова

24 Канал висловлює співчуття рідним та знайомим Олександра! Вічна пам'ять герою.