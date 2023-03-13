Об этом сообщила представитель бригады Ирина Рыбакова. Она рассказала, что с началом великой войны Александр решил перейти в пехоту и принимать непосредственное участие в боях.

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Пошел на войну в 2014 году

Александр Басалыга родился в Днепре. С начала войны в 2014 году пошел служить в ряды ВСУ добровольцем. После учебы попал в первую отдельную танковую бригаду, в составе которой его направили в Бахмут.

Он выходил из Дебальцевского оцепления в 2015 году. Имел орден "За мужество".

Тогда после успешного обеспечения боевых действий возле Волновахи парню поручили командовать танковым экипажем. У Басалыги было еще несколько ротаций на Донбасс.

Получил офицерское звание в Харьковском институте танковых войск.

Александр Басалыга погиб во время обороны Бахмута / Фото Ирина Рыбакова

"От танкиста до командира роты"

За 8 лет войны военнослужащий прошел путь от танкиста до командира роты.

В декабре 2022 года был награжден медалью "Защитнику Отечества".

Сан Саныч погиб в Бахмуте. И я думаю, что он в раю, потому что, как говорят, в аду он уже побывал,

– написала пресс-секретарь бригады.



Вечная память героя / Фото Ирина Рыбакова

24 Канал выражает соболезнования родным и близким Александра! Вечная память герою.