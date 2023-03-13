У вечірньому зверненні Володимир Зеленський зазначив, що, як і завжди, був на зв'язку з командувачами та розвідкою. Він наголосив на тому, що на Сході "дуже жорстко та дуже болісно". Президент підкреслив, що необхідно знищити військову потугу російських загарбників, і ми цим займемося.

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На Сході виборюється майбутнє

Білогорівка і Мар'їнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Кам'янка – та всі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє. Де виборюється наше майбутнє – всіх українців,

– підкреслив він.

Глава держави подякував кожному та кожній, хто бореться за свободу України. Особливо він відзначив бійців 92-ї окремої механізованої бригади. Хлопців президент похвалив за успішні дії у районі Бахмута.

Додаткові гроші на оборону

Пригадав у зведенні Зеленський і те, що уряд схвалив і запропонував Верховній Раді затвердити зміни до бюджету. Мовиться про закладення додаткових пів трильйона гривень на оборону.

За словами глави держави, усі кошти спрямують на фінансове забезпечення українських військових, підтримку сектору оборони, оборонне обладнання, зокрема дрони. Зеленський підкреслив, що зроблять "усе можливе і неможливе для зміцнення наших воїнів".

Розмінування та аграрії

Володимир Зеленський зазначив, що 13 березня обговорювали гуманітарне розмінування. Він зауважив, що понад 170 тисяч квадратних кілометрів України залишаються небезпечними. Причиною цього стали російські міни та снаряди, які все ще не розірвалися.

Суттєва частина цієї території – це земля наших аграріїв, земля, що оброблялась. Тож сьогодні обговорили, як активізувати цю роботу: пришвидшити гуманітарне розмінування, збільшити відповідну співпрацю з партнерами,

– підкреслив він.

За словами президента, обговорювалося також питання підтримки українських аграріїв. Він зауважив, що за час повномасштабної війни розпочалася вже друга посівна. Глава держави підкреслив, що торік героїчні зусилля наших фермерів, працівників і працівниць аграрної сфери "дозволили зберегти українське аграрне виробництво – глобальну роль України як гаранта продовольчої безпеки". Тож він подякував усім, хто зробив внесок у це.

Президент також зауважив, що вдалося нормалізувати ситуацію з енергетикою в Україні. За його словами, потреби українців забезпечують фактично на всій вільній від окупантів території нашої держави. Також ведеться підготовка до нового опалювального сезону. Мовиться про накопичення ресурсів, а також захист енергетичних потужностей.

Найближчі тижні плануються доволі активними з точки зору міжнародної комунікації. І для того, щоб посилити нашу оборону, і для того, щоб посилити українські позиції в боротьбі за справедливість, тобто – у боротьбі за покарання російських убивць. Готуємо новини,

– зазначив він.

Крім того, наша держава працює над тим, щоб додати нові санкції проти Росії. Так, Канада уже розширила обмеження, які стосуються імпорту алюмінію та сталі з країни-агресорки.

За словами Зеленського, слід не лише обмежити можливість Москви обходити наявні санкції. Необхідно також запроваджувати нові. Це позбавить можливість Росії адаптуватися до глобального тиску. І чим меншою буде здатність до цієї адаптації у ворога, тим швидше, переконаний президент, Україна зможе відновити свою територіальну цілісність та повернути мир.