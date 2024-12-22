Таку ідею міг запропонувати ще один любитель путінського газу із сусідньої країни. Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, наголосивши, що якби пропозиція про підкуп дійсно звучала, була б доказова база, а її – немає, тому це абсурдна брехня.

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Чому Фіцо звинуватив Зеленського в підкупі

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо стверджує, що український президент Володимир Зеленський запропонував йому 500 мільйонів євро коштом російських активів в обмін на те, що той проголосує за членство України в НАТО.

Зеленський розкритикував пропозицію Фіцо продовжити угоду про транзит російського газу територією України. За його словами, "трохи соромно говорити про гроші, тому що ми втрачаємо людей".

На думку Івана Уса, лідер Словаччини намагався максимально дискредитувати Україну, аби домогтися отримання російського газу. Хоча країни ЄС можуть скористатися іншим варіантом, як-от прокласти газогін через Сирію з Катару.

Треба давати зрозуміти тим країнам Європи, які все ще хочуть купувати у Росії газ, що ця можливість може бути як фізично зупинена (через те, що газогони йдуть територією України), так і через появу інших гравців, які розширять свою присутність на європейському ринку. Тому альтернатива є: США, африканські країни й Катар,

– наголосив він.

Та і взагалі немає сенсу підкуповувати Фіцо, оскільки Україна з великою імовірністю вступить в НАТО не за його правління. Як припустив Ус, таку ідею словацькому прем'єру міг підказати Віктор Орбан, який також є прихильником Росії. Мовляв, "скажи ось це, щоб підкреслити корупцію в Україні".

Доказової бази немає, а вона була б, якби така пропозиція звучала. Знайшлись би можливості. При чому, це не нейромережі, а щось вагоміше. Тому наразі це виглядає як емоційна заява з метою тиску на Україну, аби вона все-таки дозволила російському газу іти до Словаччини, Угорщини та інших країн Європи з наступного року,

– пояснив Іван Ус.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна перестає транспортувати через свою територію російський природний газ з 1 січня 2025 року.