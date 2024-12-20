Коли Україна припинить транзит газу до Європи

Угода про транзит газу закінчується 1 січня 2025 року, пише 24 канал з посиланням на слова Шмигаля на під час "Години запитань до уряду".

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Так о сьомій годині першого дня 2025 року фізично буде перекритий транзит.

І відновлення транзиту буде можливе лише, якщо транзитувати ми будемо на запит Європейської комісії нашою енергосистемою не російський газ,

– сказав Денис Шмигаль.

Прем'єр додав, що згідно з угодою про асоціацію з Євросоюзом і Договором до Енергетичної хартії, Україна зобов'язана забезпечувати транзит російської нафти в Європу на запит Єврокомісії.

У зв'язку з цим технічно транзит на запит європейської сторони триває. Однак ми працюємо над тим, щоб накласти 100% санкцій на російські молекули,

– пояснив Шмигаль.

Залежність Придністров'я від російського газу

Єдиною територією, яка залежна від газу Росії, є Придністров'я – частина Молдови, що перебуває під окупацією Москви.

Член наглядової ради АТ "Молдовагаз" розповів, що Газпром наразі не запрошував "Молдовагаз" до діалогу стосовно зміни договору в частині точки доставки газу.

Річ у тім, що навіть якщо Газпром продовжить постачати свій газ через Південний коридор, то зіштовхнеться з проблемою через станція "Орлівка", яка знаходиться на території України. Тому Придністров'я все одно зіштовхнеться з гуманітарною катастрофою.

Зауважте! Сама Молдова технічно може закуповувати газ з будь-якої точки світу.