Що говорив на пресконференції Путін

Зокрема він наголосив, що подібного контракту більше не буде, пише 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Україна відмовилася від продовження транзитного контракту. Але це ж не ми відмовилися – це Україна відмовляється продовжувати контракт, хоча отримувала 700-800 мільйонів доларів на рік за контрактом,

– зазначив Путін.

Водночас він сказав, що це не є проблемою Росії. Російський президент додав, що це "Україна перекрила постачання газу європейським споживачам".

З одного боку, вона залежна від підтримки Заходу (тому що лише за допомогою з боку Заходу, зокрема з Європи, вона може існувати, не лише воювати – існувати). І водночас створює їм проблеми, перекриваючи постачання нашого відносно дешевого газу до Європи,

– заявив Владімір Путін.

Путін підкреслив, що цього контракту не буде, і це вже зрозуміло. Однак, згідно з його слів, "Газпром" "це переживе".

Вплив газу на Придністров'я

Єдиною територією, яка залежна від російського газу, залишається окупована частина Молдови – Придністровʼя. Там вже оголошено надзвичайний стан в економічній сфері. Причиною тому є припинення транзиту газу територією України.

Навіть у тому випадку, якщо Газпром продовжить постачання газу в Придністров'я через Південний коридор то нема кому здійснювати та бронювати потужності через українську станція "Орлівка".

Як раніше повідомив для 24 Каналу член наглядової ради АТ "Молдовагаз" Сергій Тофілат, поки що від "Газпрому" не надходило жодних пропозицій щодо зміни умов договору.

Такої заяви не було. І це затверджується органами правління. Наприклад не було створено засідання наглядової ради, де я беру участь. Тобто поки що жодного підтвердження, буде чи не буде постачання газу, у нас немає,

– зазначив Сергій Тофілат.

Важливо! Росія фактично прирікає окуповане Придністров’я на гуманітарну кризу,