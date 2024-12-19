Что говорил на пресс-конференции Путин

В частности он отметил, что подобного контракта больше не будет, пишет 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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Украина отказалась от продления транзитного контракта. Но это же не мы отказались – это Украина отказывается продлевать контракт, хотя получала 700-800 миллионов долларов в год по контракту,

– отметил Путин.

В то же время он сказал, что это не является проблемой России. Российский президент добавил, что это "Украина перекрыла поставки газа европейским потребителям".

С одной стороны, она зависима от поддержки Запада (потому что только с помощью со стороны Запада, в частности из Европы, она может существовать, не только воевать – существовать). И одновременно создает им проблемы, перекрывая поставки нашего относительно дешевого газа в Европу,

– заявил Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что этого контракта не будет, и это уже понятно. Однако, согласно его словам, "Газпром" "это переживет".

Влияние газа на Приднестровье

Единственной территорией, которая зависима от российского газа, остается оккупированная часть Молдовы – Приднестровье. Там уже объявлено чрезвычайное положение в экономической сфере. Причиной тому является прекращение транзита газа по территории Украины.

Даже в том случае, если Газпром продолжит поставки газа в Приднестровье через Южный коридор то некому осуществлять и бронировать мощности через украинскую станция "Орловка".

Как ранее сообщил для 24 Канала член наблюдательного совета АО "Молдовагаз" Сергей Тофилат, пока от "Газпрома" не поступало никаких предложений по изменению условий договора.

Такого заявления не было. И это утверждается органами правления. Например не было создано заседание наблюдательного совета, где я участвую. То есть пока никакого подтверждения, будет или не будет поставки газа, у нас нет,

– отметил Сергей Тофилат.

Важно! Россия фактически обрекает оккупированное Приднестровье на гуманитарный кризис,