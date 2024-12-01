Может ли "Газпром" транспортировать те же объемы другими маршрутами

За 10 месяцев 2024 года через украинскую ГТС транзитом прошло около 12,9 миллиарда кубометров российского газа, что составляет около 49% всех трубопроводных поставок России в ЕС. Поэтому прекращение транзита будет однозначно ощутимым для России, подчеркивает эксперт DiXi Group Андрей Урста.

Читайте также Окончание контракта с "Газпромом": вырастут ли в Украине тарифы на газ этой зимой

Андрей Урста Генеральный менеджер по развитию рынков аналитического центра DiXi Group Насколько возможно замещение украинского маршрута альтернативными маршрутами поставок в ЕС? Если говорить о трубопроводных поставках, то опций немного.

По мнению Урсты, Россия может нарастить транспортировку через вторую нитку "Турецкого потока", однако возможности для такого наращивания ограничены:

в 2024 году эти мощности использовались в среднем на 79%,

соответственно свободными оставались лишь 21%, или около 11,6 миллиона кубометров в сутки.

Интересно! В годовом измерении это около 4,2 миллиарда кубометров (или около 29% от того, что транспортировалось через украинскую ГТС в 2023 году).

Также Урста подчеркивает, что все другие трубопроводные маршруты в ЕС недоступны: трубопровод Ямал – Европа – из-за "контрсанкций" самой же России, "Северный поток-1" – из-за подрыва, "Северный поток-2" – из-за подрыва и банкротства оператора газопровода.

В то же время сильного влияния на основных покупателей российского газа в ЕС это не окажет: Австрия готова к полному прекращению поставок, Венгрия может продолжать получать газ через "Турецкий поток",

– добавляет он.

LNG вместо трубопроводных поставок

Еще одна опция – замещение трубопроводных поставок поставками сжиженного природного газа (LNG) из России. Андрей Урста рассказывает, что Россия в последние годы нарастила экспорт LNG в ЕС: по данным Европейской Комиссии, по состоянию на II квартал 2024 года она является вторым крупнейшим экспортером сжиженного газа после США с долей 20%.

Однако дальнейшее наращивание экспорта российского LNG для замещения трубопроводных поставок сомнительно: для этого нужна реализация новых российских LNG-проектов в Арктике, которые по сути заблокированы западными санкциями,

– рассказывает эксперт DiXi Group.

Обратите внимание! Кроме того, ограничительные меры против российского сжиженного газа могут быть расширены: уже в январе этого года ЕС будет нарабатывать 15-й пакет санкций, который, среди прочего, будет включать и ограничение импорта российского LNG, сообщали ранее в Офисе поддержки восстановления и реформ Министерства энергетики.

Санкционные препятствия

Вопрос эмбарго на российский сжиженный ресурс стоит на повестке дня ЕС уже достаточно давно, и введение соответствующих санкций будет очень ощутимым ударом для агрессора.

Еще одним существенным препятствием для экспорта российского газа (как трубопроводного, так сжиженного) могут стать недавно введенные американские санкции против "Газпромбанка", через который осуществляется оплата российского "голубого топлива", экспортируемого в ЕС.

Смогла ли Россия найти новые рынки сбыта

С новыми рынками сбыта у России тоже не все просто: быстро перенаправить на Восток значительные потоки газа, которые до войны шли в ЕС, очень проблематично, объясняет Урста.

По сути единственной "большой" опцией для замещения европейского рынка является Китай и связанный проект "Сила Сибири-2", который бы позволил нарастить поставки до 50 миллиардов кубометров в год. Однако особого прогресса в переговорах по прокладке этого газопровода не наблюдается,

– добавляет он.

На реализацию альтернативных маршрутов поставок в Китай (к примеру, через Казахстан) тоже уйдут годы. Поэтому быстро заместить европейский рынок сбыта России точно не удастся. "Даже если это удастся сделать в долгой перспективе – Россия все равно не сможет рассчитывать на те же прибыли, что и на премиальном европейском рынке", – резюмирует Урста.

Почему Россия обрекает Приднестровье на гуманитарный кризис

Единственной территорией, которая зависима от российского газа, остается оккупированная Кремлем часть Молдовы – Приднестровье. Член наблюдательного совета АО "Молдовагаз" во время разговора с 24 Каналом рассказал, что "Газпром" пока не приглашал "Молдовагаз" к диалогу по изменению договора в части точки доставки газа.

Сергей Тофилат Член наблюдательного совета АО "Молдовагаз" Такого заявления не было. И это утверждается органами правления. Например, не было создано заседание наблюдательного совета, где я участвую. То есть пока никакого подтверждения того, будет или не будет поставка газа, у нас нет.

Даже если "Газпром" продолжит поставки газа в Приднестровье через Южный коридор (Турция, Болгария, Румыния), в любом случае там есть промежуток, станция "Орловка", которая находится на территории Украины. И возникает чисто технический вопрос, а кто будет осуществлять и бронировать мощности через украинскую ГТС?

Транзит газа из России в европейские страны / Инфографика "Молдовагаз"

Зависит ли Кишинев от российского газа Если Приднестровье полностью зависимо от России, то Правобережная Молдова уже 2 года не покупает российский газ. После того как государственный трейдер "Энергоком" получил заем от ЕБРР, был создан список поставщиков, трейдеров, которые могут участвовать в его тендере, чтобы не допустить оттока денег в Россию. Поэтому Молдова технически может закупать газ из любой точки мира. Также в 2019 году был модернизирован Трансбалканский коридор (Украина, Молдова, Румыния, Болгария, Турция), который может работать как с севера на юг, так и с юга на север.

В октябре 2021 году закончилось строительство газопровода из Румынии Яссы – Кишинев, поэтому Правый берег может закупать газ откуда хочет.

Спекуляции и пропаганда России

Также Сергей Тофилат рассказал, что технически есть возможность транспортировать газ в реверсном режиме через Трансбалканский газопровод в Приднестровье, не используя украинскую ГТС. Однако самый большой вопрос заключается в том, как оккупированное Левобережье Молдовы будет рассчитываться за газ, ведь до сих пор они не платили за газ, а тарифы были мизерными и не покрывали ни цены голубого топлива, ни самой доставки. Россия списывала все как долг Молдовы.

На сегодня у них тариф покрывает менее 10% от рыночной стоимости,

– объясняет он.

Вместо того чтобы забронировать мощности для транспортировки газа по Турецкому потоку, Россия начала активно продвигать нарратив, что в возможном гуманитарном кризисе в Приднестровье, которое может остаться без газа и электроэнергии, виновата Майя Санду.

Пророссийский бывший президент Игорь Додон, молдавская версия Януковича, уже начал продвигать нарратив, что Санду должна поехать договариваться с нашими стратегическими партнерами и с Россией. Другой нарратив, который они пытаются проталкивать, якобы Украина виновата, что закрыла транзит,

– рассказывает Тофилат.

Почему Россия не может воспользоваться Турецким потоком сейчас

Дело в том, что если "Газпром" хочет продолжать поставки газа в Приднестровский регион через Турцию, они должны участвовать в тендере по бронированию мощностей.

Самый дешевый тариф – это бронь на год вперед. Тендер на него был в июле, в котором Россия не участвовала. Затем немного дороже на квартал, где они тоже не участвовали. Следующий тендер будет на месяц вперед.

То есть в декабре, в середине декабря будет тендер на бронирование за январь. И если "Газпром" там не будет участвовать, это будет четким знаком, что есть указание от Кремля не поставлять газ в Приднестровье,

– объясняет Тофилат.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.