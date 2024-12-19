Что в ЕС думают о восстановлении транзита газа

Премьер-министр Словении Роберт Голоб, отвечая на вопрос о возможности восстановления транзита после 2024 года, отметил, что это невозможно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Переговоры о продлении транзита продолжаются уже несколько месяцев. Сейчас покупатели усиливают давление, а дискуссии становятся все более активными.

Продолжение транзита российского газа через Украину выглядит маловероятным, поскольку Украина заявила о нежелании поддерживать такое сотрудничество после завершения действующего соглашения.

Заметьте! Несмотря на это, сейчас обсуждаются альтернативные варианты. Среди них – топливные свопы и использование посредников.

Переговоры по восстановлению транзита

Зависимой от российского газа остается Словакия, которая прилагает усилия по продолжению транзита через Украину. Однако информации о заключении конкретного соглашения пока нет.

На днях в Брюсселе президент Владимир Зеленский провел встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и группой европейских лидеров. Обсуждались вопросы усиления поддержки Украины, в частности на фоне возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе.

Заметьте! Словакия и Венгрия, которые поддерживают тесные отношения с Москвой, активно работают на государственном уровне, чтобы убедить Украину продолжить транзит российского газа.