Что предусматривает соглашение Украины и Польши

Использование украинских подземных хранилищ и польских LNG-терминалов может стать основой новой бизнес-модели, которая заменит традиционный транзит российского газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики.

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Николай Колесник Заместитель министра энергетики Украины Завершение транзита формирует начало конкуренции новых маршрутов и ресурсов, среди которых LNG, что активно увеличивает процент в общем балансе ЕС. Интеграция газовых рынков на базе имеющейся инфраструктуры, увеличение доступной межгосударственной мощности дают толчок развитию торговли и возможность заместить российский газ независимой молекулой.

Украина уже официально обратилась к Польше с предложением подписать соглашения для развития точек "входа-выхода" газотранспортной системы на границе и увеличения установленных мощностей.

Наши прогнозы четкие. Мы ожидаем введения долгосрочных и среднесрочных процедур заключения контрактов в бизнес-механизме, подобном бизнес-моделей в США. Это поможет Украине и Польше хранить столько газа, сколько нужно для всей Восточной Европы,

– пояснил Николай Колесник.

Заметьте! В марте 2024 года страны подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает улучшение взаимодействия между газовыми рынками, обеспечение мощностей на межгосударственных соединениях, устранение барьеров для трансграничной торговли и возможность использования украинских газохранилищ для укрепления энергетической безопасности региона.