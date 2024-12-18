США поддерживают завершение транзита газа

Пайетт выразил надежду, что окончание этого контракта станет переломным моментом для европейской энергетики, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Он также отметил, что давление на Украину с требованием продлить соглашение поступает лишь от нескольких стран, тогда как позиция Еврокомиссии остается четкой и последовательной.

По его словам, "важно, что это давление поступает только от одной или двух стран, тогда как позиция Еврокомиссии остается четкой".

Торговля энергоресурсами, особенно газом, была основным вектором влияния России на украинскую экономику со времен обретения независимости. Так почему, ради Бога, кого-то может интересовать продолжение этих отношений?,

– заявил Пайетт.

Почему Европа должна отказаться от российского газа

Пайетт поддержал заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена, который подчеркнул приверженность Европы отказу от российского газа, а также стремление к полному устранению зависимости в энергетической сфере от России до 2027 года.

Заместитель госсекретаря также отметил нецелесообразность продолжения транзитного контракта, отметив, что "торговля энергоресурсами, в частности газом, была основным рычагом влияния России на Украину со времен обретения независимости".

Даже Япония, которая получает примерно 10% своего газа с Сахалина, даже она четко осознает, что Россия – ненадежный поставщик,

– считает заместитель госсекретаря США.

Напомним! Контракт между Украиной и Россией на транзит газа завершается 1 января 2025 года. Европейские страны уже осуществляют подготовку к возможному прекращению транзита.