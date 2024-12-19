Що передбачає угода України та Польщі

Використання українських підземних сховищ та польських LNG-терміналів може стати основою нової бізнес-моделі, яка замінить традиційний транзит російського газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики.

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Микола Колісник Заступник міністра енергетики України Завершення транзиту формує початок конкуренції нових маршрутів і ресурсів, серед яких LNG, що активно збільшує відсоток у загальному балансі ЄС. Інтеграція газових ринків на базі наявної інфраструктури, збільшення доступної міждержавної потужності дають поштовх розвитку торгівлі та можливість замістити російський газ незалежною молекулою.

Україна вже офіційно звернулася до Польщі з пропозицією підписати угоди для розвитку точок "входу-виходу" газотранспортної системи на кордоні та збільшення встановлених потужностей.

Наші прогнози чіткі. Ми очікуємо запровадження довгострокових і середньострокових процедур укладення контрактів у бізнес-механізмі, подібному до бізнес-моделей у США. Це допоможе Україні та Польщі зберігати стільки газу, скільки потрібно для всієї Східної Європи,

– пояснив Микола Колісник.

Зауважте! У березні 2024 року країни підписали меморандум про співпрацю, який передбачає покращення взаємодії між газовими ринками, гарантування потужностей на міждержавних з'єднаннях, усунення бар'єрів для транскордонної торгівлі та можливість використання українських газосховищ для зміцнення енергетичної безпеки регіону.