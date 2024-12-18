Для чого Фіцо зустріч з фон дер Ляєн
Фіцо хоче поговорити з Урсулою фон дер Ляєн про альтернативні рішення для збереження транзиту у 2025 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Нагадаємо! Контракт між Росією та Україною про транзит газу через українську територію закінчується 1 січня 2025 року. Надалі цю угоду продовжувати не планують.
На цьому тижні Фіцо уже спілкувався з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем про продовження транзиту газу. Українська сторона від цього категорично відмовилась. Однак, Шмигаль наголосив, що Україна готова розглянути інші варіанти.
Якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми звичайно будемо це обговорювати та готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки, як усього ЄС, так і кожної європейської нації.
Зверніть увагу! Шмигаль також уточнив що в розмові з Фіцо обговорювалось посилення співпраці між Україною та Словаччиною у галузі електроенергії.