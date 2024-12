МЗС України негативно відреагувало на рішення США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Георгія Тихого.

Тихий уточнив, що Україна сподівається на відновлення дії обмежень через певний час.

Розраховуємо, що цей крок є тимчасовим та короткостроковим, а повна дія обмежень буде відновлена та збережена,

– каже Тихий.

Нагадаємо! Американські санкції обмежили можливість надходження платежів у Газпромбанк. Туреччина попросила Мінфін США зробити виключення.

With all due regard for our partners' special needs, we believe that international sanctions against Gazprombank should remain in full force, as any weakening undermines collective efforts to increase pressure on the aggressor and restore regional peace, security, and stability. pic.twitter.com/HwarYg10RR