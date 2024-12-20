Як Україна відреагувала на рішення США

МЗС України негативно відреагувало на рішення США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Георгія Тихого.

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Георгій Тихий Речник Міністерства закордонних справ України З усім розумінням особливих потреб наших партнерів, ми переконані, що міжнародні санкції проти Газпромбанку мають зберігатися у повному обсязі, а будь-які послаблення шкодять колективним зусиллям, спрямованим на підвищення тиску на агресора та відновлення миру, безпеки та стабільності в регіоні.

Тихий уточнив, що Україна сподівається на відновлення дії обмежень через певний час.

Розраховуємо, що цей крок є тимчасовим та короткостроковим, а повна дія обмежень буде відновлена та збережена,

– каже Тихий.

Нагадаємо! Американські санкції обмежили можливість надходження платежів у Газпромбанк. Туреччина попросила Мінфін США зробити виключення.