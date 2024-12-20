Коли Україна отримає перший транш

Це рішення було ухвалено після того, як комісія підтвердила, що Україна виконала всі політичні умови, необхідні для отримання цієї суми, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Інтерфакс-Україна".

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Ухвалене Єврокомісією рішення виділити Україні 18,1 млрд євро відбулося у вирішальний момент. Воно подає ясний сигнал, що зазначає непорушність довгострокового зобов'язання ЄС на підтримку боротьби України за свободу,

– зазначив комісар з питань економіки та продуктивності Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Він також підкреслив, що ці кошти допоможуть Україні вирішити термінові фінансові проблеми та є частиною загальної ініціативи країн G7.

Зауважте! Ця ініціатива передбачає надання кредитів Україні на суму 45 мільярдів євро, забезпечених доходами від заморожених російських активів.

Позику в розмірі 18,1 мільярда євро Єврокомісія виплачуватиме Україні траншами протягом 2025 року, починаючи з першого платежу в січні.

Перші кошти від США

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна вже почала отримувати перші кошти від США через заморожені російські активи. Світовий банк надасть 2 мільярди доларів через механізм DPL. Україна виконала всі необхідні умови для отримання цієї допомоги.

Як розподіляться кошти:

1 мільярд доларів буде надано як безповоротний грант з фонду Світового банку FIF шляхом внеску США в рамках ініціативи G7.

ще 1,05 мільярда доларів Україна отримає у вигляді позики, з гарантіями урядів Японії та Великої Британії.

Зауважте! Виконавча рада Банку нещодавно схвалила виділення коштів, а сьогодні Міністерство фінансів України підписало відповідні угоди зі Світовим банком.