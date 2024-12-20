Когда Украина получит первый транш

Это решение было принято после того, как комиссия подтвердила, что Украина выполнила все политические условия, необходимые для получения этой суммы, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".

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Принятое Еврокомиссией решение выделить Украине 18,1 млрд евро произошло в решающий момент. Оно подает ясный сигнал, что отмечает незыблемость долгосрочного обязательства ЕС в поддержку борьбы Украины за свободу,

– отметил комиссар по вопросам экономики и производительности Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Он также подчеркнул, что эти средства помогут Украине решить срочные финансовые проблемы и являются частью общей инициативы стран G7.

Заметьте! Эта инициатива предусматривает предоставление кредитов Украине на сумму 45 миллиардов евро, обеспеченных доходами от замороженных российских активов.

Займ в размере 18,1 миллиарда евро Еврокомиссия будет выплачивать Украине траншами в течение 2025 года, начиная с первого платежа в январе.

Первые средства от США

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина уже начала получать первые средства от США из-за замороженных российских активов. Всемирный банк предоставит 2 миллиарда долларов через механизм DPL. Украина выполнила все необходимые условия для получения этой помощи.

Как распределятся средства:

1 миллиард долларов будет предоставлен как безвозвратный грант из фонда Всемирного банка FIF путем взноса США в рамках инициативы G7.

еще 1,05 миллиарда долларов Украина получит в виде займа, с гарантиями правительств Японии и Великобритании.

Обратите внимание! Исполнительный совет Банка недавно одобрил выделение средств, а сегодня Министерство финансов Украины подписало соответствующие соглашения со Всемирным банком.