G7 хоче переглянути ціновий ліміт на нафту

Також G7 розглядає повну заборону операцій із російською нафтою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Ціновий ліміт у 60 доларів за барель було запроваджено наприкінці 2022 року.

Учасники коаліції планували переглядати це обмеження щомісяця, щоб воно залишалося на 5% нижчим за середньоринкову ціну російської нафти та нафтопродуктів. Однак за весь цей час жодного перегляду не відбулося.

Для чого потрібне обмеження цін на нафту Механізм цінового обмеження дозволяє західним компаніям здійснювати страхування та транспортування російської нафти, якщо її вартість не перевищує встановлену межу. Водночас США та ЄС раніше запровадили ембарго на більшість імпорту російської нафти після початку війни Росії проти України.

Як Росія обходить обмеження, і що з цим робить G7

За цей час Росія знайшла способи обходити обмеження, використовуючи "тіньовий флот" танкерів із невизначеними страховиками чи власниками для транспортування нафти на нові ринки, переважно в Азію.

Зауважте! У результаті російська нафта протягом більшої частини року продавалася за цінами, вищими за встановлений ліміт.

У відповідь країни G7 почали вводити санкції проти танкерів і компаній, які брали участь у таких схемах. У грудні 2024 року держави Північної Європи ухвалили рішення посилити контроль за страхуванням російських танкерів, які проходять через ключові європейські протоки, включаючи Ла-Манш, Ересунн і Данські протоки.

Цікаво! Очікуваний у 2025 році надлишок пропозиції на нафтовому ринку створює для союзників України можливість розглянути суворіші заходи проти Росії.