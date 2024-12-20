G7 хочет пересмотреть ценовой лимит на нефть

Также G7 рассматривает полный запрет операций с российской нефтью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Ценовой лимит в 60 долларов за баррель был введен в конце 2022 года.

Участники коалиции планировали пересматривать это ограничение ежемесячно, чтобы оно оставалось на 5% ниже среднерыночной цены российской нефти и нефтепродуктов. Однако за все это время ни одного пересмотра не произошло.

Для чего нужно ограничение цен на нефть Механизм ценового ограничения позволяет западным компаниям осуществлять страхование и транспортировку российской нефти, если ее стоимость не превышает установленный предел. В то же время США и ЕС ранее ввели эмбарго на большинство импорта российской нефти после начала войны России против Украины.

Как Россия обходит ограничения, и что с этим делает G7

За это время Россия нашла способы обходить ограничения, используя "теневой флот" танкеров с неопределенными страховщиками или владельцами для транспортировки нефти на новые рынки, преимущественно в Азию.

Заметьте! В результате российская нефть в течение большей части года продавалась по ценам, выше установленного лимита.

В ответ страны G7 начали вводить санкции против танкеров и компаний, участвовавших в таких схемах. В декабре 2024 года государства Северной Европы приняли решение усилить контроль за страхованием российских танкеров, которые проходят через ключевые европейские проливы, включая Ла-Манш, Эресунн и Датские проливы.

Интересно! Ожидаемый в 2025 году избыток предложения на нефтяном рынке создает для союзников Украины возможность рассмотреть более строгие меры против России.