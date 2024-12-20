Как Украина отреагировала на решение США
МИД Украины негативно отреагировал на решение США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Георгия Тихого.
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Со всем пониманием особых потребностей наших партнеров, мы убеждены, что международные санкции против Газпромбанка должны сохраняться в полном объеме, а любые ослабления вредят коллективным усилиям, направленным на повышение давления на агрессора и восстановления мира, безопасности и стабильности в регионе.
Тихий уточнил, что Украина надеется на возобновление действия ограничений через определенное время.
Рассчитываем, что этот шаг является временным и краткосрочным, а полное действие ограничений будет восстановлено и сохранено,
– говорит Тихий.
Напомним! Американские санкции ограничили возможность поступления платежей в Газпромбанк. Турция попросила Минфин США сделать исключение.
При всем уважении к особым потребностям наших партнеров, мы считаем, что международные санкции против Газпромбанка должны оставаться в полной силе, поскольку любое ослабление подрывает коллективные усилия по усилению давления на агрессора и восстановлению регионального мира, безопасности, и стабильности. pic.twitter.com/HwarYg10RR- Георгий Тихий (@SpoxUkraineMFA) 20 декабря, 2024 г