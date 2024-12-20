Как Украина отреагировала на решение США

МИД Украины негативно отреагировал на решение США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Георгия Тихого.

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Георгий Тихий Спикер Министерства иностранных дел Украины Со всем пониманием особых потребностей наших партнеров, мы убеждены, что международные санкции против Газпромбанка должны сохраняться в полном объеме, а любые ослабления вредят коллективным усилиям, направленным на повышение давления на агрессора и восстановления мира, безопасности и стабильности в регионе.

Тихий уточнил, что Украина надеется на возобновление действия ограничений через определенное время.

Рассчитываем, что этот шаг является временным и краткосрочным, а полное действие ограничений будет восстановлено и сохранено,

– говорит Тихий.

Напомним! Американские санкции ограничили возможность поступления платежей в Газпромбанк. Турция попросила Минфин США сделать исключение.