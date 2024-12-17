Чи буде девальвація гривні у 2025 році

Економіст Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу розповів, що нині ми залишаємося у форматі керованої гнучкості. Водночас надалі весь рух курсу буде сформований винятково за підтримки та контролю з боку Нацбанку.

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Це означатиме, що регулятор ослаблятиме чи стримуватиме курс відповідно до швидкості, яку обере.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Наприклад, зараз ми бачимо прискорення інфляції. Нацбанк заявляє, що один із факторів цього інфляційного тиску є девальвація гривні.

Отже, НБУ зважатиме на цей фактор і впливатиме на стримування інфляції. Зокрема, через стримування курсу на міжбанку і через борги.

Що було з доларом у 2024 році

У держбюджеті на 2024 рік середній курс долара щодо гривні був закладений на рівні 40,70 гривні за долар. Водночас наприкінці 2024 року очікувалося, що курс мав зрости до 42 гривень за долар.

Впродовж року, за даними НБУ, офіційний курс долара з 36,67 гривні на початку грудня 2023 року зріс до 41,50 гривні на початку грудня 2024 року.

Як пояснив ще раніше 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, за повних 11 місяців 2024 року офіційний курс долара зріс у середньому на 8,6%.

Як змінювався офіційний курс долара США у перші числа місяців:

1 січня 2024 року – 38,01 гривні,

1 червня 2024 року – 40,50 гривні,

1 грудня 2024 року – 41,60 гривні.

Скільки буде коштувати валюта в новому році

Для 24 Каналу економіст Данило Монін розповідає, що в умовах навіть достатньої фінансової допомоги Заходу прогнозується девальвація гривні. Він зауважує, що це потрібно, оскільки Україна має на 35 – 40 мільярдів доларів негативного торгового балансу.

Данило Монін Економіст, експерт Українського інституту майбутнього Ми експортуємо набагато менше, ніж імпортуємо. Тому курс національної валюти, який зазнав девальвації у 2024 році, продовжить це робити у 2025 році.

Як пояснює Монін, на сьогодні курс у 42 – 43 гривні за долар у першій половині наступного року є оптимістичним сценарієм, що цілком може стати базовим.

Зауважте! Інфляція вже вийшла за межі норми, а тому найефективнішим інструментом стримування інфляції для НБУ є стримування девальвації гривні до долара.

Чи змінить картину курсу прихід Трампа

На думку Моніна, у 2025 році партнери навряд чи скоротять допомогу, навіть якщо США на чолі з президентом Дональдом Трампом відмовляться фінансувати Україну.

Річ у тім, що Євросоюз загалом готовий фінансувати нас самостійно на суму 35 мільярдів або ж 38 мільярдів доларів. Тому думаю, що проблем із фінансуванням після приходу з Трампом не буде. Головне, щоб не були затримки із сумами протягом усього року 2025 року,

– каже експерт.

Водночас, як пояснює Шевчишин, наразі невідомо, які рішення ухвалюватиме Трамп, а тому Україна може розглядати лише сценарії.

Одним із базових сценаріїв є те, що після 20 січня, коли Трамп офіційно перейме повноваження президента США після Байдена, Україна переходить до активної фази перемовин та зменшення інтенсивності бойових дій.

є те, що після 20 січня, коли Трамп офіційно перейме повноваження президента США після Байдена, Україна переходить до активної фази перемовин та зменшення інтенсивності бойових дій. Інший сценарій полягає в тому, що в першому півріччі активна фаза війни Росії проти України повністю закінчиться.

Якщо ж ми можемо покладатися на власні інтереси, то на інтереси Росії – в жодному разі. А зараз невідомо, чи готові росіяни йти на примирення або ж навіть на завершення війни в Україні. Тобто тут значно більше невизначеностей,

– каже Андрій Шевчишин.

Однак, додає економіст, це не змінює головних факторів впливу на курс – слабкості української економіки, великого дефіциту торгового балансу та повної залежності від зовнішнього фінансування.

Шевчишин підтверджує також, що західні партнери, попри те, що до влади в США приходить Трамп, зобов'язались підтримувати Україну у 2025 році. Тому всі обіцяні суми допомоги наступного року мають зайти без перешкод на 99%.

Зверніть увагу! Попри все існують ще й воєнні ризики, які якщо будуть реалізовані, то матимуть свій вплив.