Якого курсу валют очікувати перед святами

У коментарі банкір Тарас Лєсовий повідомив 24 Каналу, що на прикладі останніх кількох тижнів можна припустити, що впродовж наступного тижня загальна ситуація багато в чому буде схожою.

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Лєсовий додає, що це буде можливим завдяки 3 факторам:

ефективність режиму "керованої гнучкості",

згладжування курсових змін регулятором, що стримує інфляцію,

транші міжнародної фіндопомоги.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Готівковий ринок при формуванні курсів спиратиметься на показники міжбанку, а зважаючи на передсвяткові дні, скоріш за все буде впритул наближатися до рівня міжбанку. Відтак з огляду на міжбанківські курси цілком можливо вирахувати можливий діапазон курсів на готівковому ринку.

Долар з 16 по 22 грудня буде таким:

41,40 – 41,80 гривні (на міжбанку),

(на міжбанку), 41,50 – 42 гривні (на готівковому ринку).

Швидше за все, ситуація на валютному ринку надалі залишатиметься більш-менш збалансованою, а НБУ зберігатиме рівновагу між попитом та пропозицією.