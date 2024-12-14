Какого курса валют ожидать перед праздниками

В комментарии банкир Тарас Лесовой сообщил 24 Каналу, что на примере последних нескольких недель можно предположить, что в течение следующей недели общая ситуация во многом будет похожей.

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Лесовой добавляет, что это будет возможным благодаря 3 факторам:

  • эффективность режима "управляемой гибкости",
  • сглаживание курсовых изменений регулятором, что сдерживает инфляцию,
  • транши международной финпомощи.

Тарас Лесовой

Начальник департамента казначейства Глобус Банка

Наличный рынок при формировании курсов будет опираться на показатели межбанка, а учитывая предпраздничные дни, скорее всего будет вплотную приближаться к уровню межбанка. Поэтому учитывая межбанковские курсы вполне возможно вычислить возможный диапазон курсов на наличном рынке.

Доллар с 16 по 22 декабря будет таким:

  • 41,40 – 41,80 гривни (на межбанке),
  • 41,50 – 42 гривны (на наличном рынке).

Скорее всего, ситуация на валютном рынке в дальнейшем будет оставаться более-менее сбалансированной, а НБУ будет сохранять равновесие между спросом и предложением.